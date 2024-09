Francavilla Fontana, spari in abitazione: ancora irreperibile il 35enne

FRANCAVILLA FONTANA – Lui, il “padrone di casa”, 35enne noto alle forze dell’ordine per reati legati ad armi e droga, è ancora irreperibile, nonostante a Francavilla Fontana si trovasse grazie ad un permesso del Tribunale perché ospite, sottoposto a misura restrittiva, in una comunità di Bari.

L’altro, il 45enne ferito, è ancora ricoverato in chirurgia, all’ospedale Perrino di Brindisi, con una ferita da arma da fuoco all’inguine. Non è in pericolo di vita.

Loro, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e del nucleo investigativo di Brindisi, sono invece ancora al lavoro per capire cosa sia davvero accaduto in quell’appartamento al primo piano di una palazzina di Vico Caroli, centro abitato di Francavilla Fontana dove un pranzo della domenica ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Non è ancora chiaro chi abbia sparato e neppure quanti colpi siano stati esplosi. Certo è che un proiettile ha raggiunto il 45enne, amico del fuggitivo tutt’ora ricercato dai militari.

L’appartamento è stato sequestrato e sono state acquisite le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate in zona e, pure, all’esterno dell’immobile. Nell’abitazione, al momento del fattaccio, erano presenti diverse persone, anche famiglie e bambini. Un evidente elemento di contrasto alla misura cui era sottoposto il 35enne. Ma una cosa è la violazione delle prescrizioni, un’latra, invece, è il reato di evasione. L’uomo, al momento, proprio non si trova, come la pistola da cui è partito il proiettile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author