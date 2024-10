Francavilla Fontana si sveglia senza acqua: disagi per le famiglie

FRANCAVILLA FONTANA – L’acqua, dopo l’interruzione notturna programmata, sarebbe dovuta tornare entro le cinque di mattina, come da comunicazione fornita, da giorni, dall’Acquedotto pugliese. E invece, questa mattina, Francavilla Fontana si è risvegliata con i rubinetti ancora a secco, dando vita non solo ad una serie di ovvi disagi, ma anche alle preoccupazioni legate in primis all’ingresso nelle scuole. Nel momento in cui scriviamo, ovvero le 8.50, l’acqua non è ancora tornata. Ciononostante, alunni ed alunne delle scuole comunali sono regolarmente entrati in classe al suono della campanella.

Francavilla Fontana senza acqua: disagi per le famiglie

Il sindaco Antonello Denuzzo, infatti, ha ricevuto delle rassicurazioni dalla stessa Aqp: “La normale erogazione – spiega il primo cittadino contattato da Antenna Sud – dovrebbe riprendere in mattinata. Per questo, non ho emanato alcuna ordinanza di chiusura delle scuole. Chiaramente, stiamo monitorando la situazione, ma ho ricevuto rassicurazioni da Acquedotto”. Ovvero, una normale erogazione entro la mattinata, prima delle 10. Si spera. L’interruzione del servizio, come da comunicazione resosi necessaria per consentire all’azienda di effettuare interventi per il miglioramento della rete idrica, era stato programmato da tempo, con uno “stop” previsto dalle 22 di mercoledì fino alle 5 di mattina. Purtroppo, per motivi non noti, il disagio è andato avanti per più tempo del previsto.

