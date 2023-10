Francavilla Fontana, Qcine: cinema, cibo e…Toti e Tata

FRANCAVILLA FONTANA – La rassegna Qcine, dedicata all’unione tra cinema e cibo, per la prima volta in provincia di Brindisi. A Francavilla Fontana arrivano Toti e Tata per parlare di coppie comiche. Su tutte, Stanlio e Ollio

Qcine, la dodicesima edizione con Toti e Tata

La dodicesima edizione di “Qcine” in programma ieri e oggi a Francavilla Fontana è incentrata su una due giorni di cinema, cibo e incontri con personalità importanti dal mondo della cultura e dello sport. Ieri Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, oggi Patrizio Oliva: sono i prestigiosi ospiti della rassegna che prevede anche un’intera area dedicata alle degustazioni enogastronomiche in pieno centro storico. “Qcine – Incontri tra cinema e cibo”, a cura della società di produzione cinematografica Bunker Lab e il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana con il sostegno della Regione Puglia con Apulia Film Commission e PugliaPromozione.

Qcine si svolge tra due postazioni, piazza Vittorio Emanuele II e Cinema Teatro Italia. Per entrambe le giornate di Qcine l’inizio è previsto alle 18 con l’apertura dell’area food, che resterà attiva fino a sera. Alle 18.30 spazio a “Spuntini di riflessione”, talk a cura dello sceneggiatore Luigi Dimitri, da un’idea di Alessandro Contessa, in cui parole e immagini fanno da condimento per riflessioni su temi di attualità. In particolare, nella giornata di ieri Qcine e il Comune di Francavilla hanno aderito alla giornata UNESCO del patrimonio audiovisivo: con “Forchette e gavette”, il talk è stato incentrato sul cibo al fronte e sulla sua rappresentazione al cinema, con spezzoni e momenti salienti tratti da film di guerra. Questa sera, “Spuntini di riflessione” verterà sull’evoluzione della specie umana con il divertente talk “L’uomo sapiens?”.

