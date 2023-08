Francavilla Fontana, presentato il programma della festa patronale

Presentato in conferenza stampa il programma della festa patronale in onore della Madonna della Fontana che si terrà a Francavilla Fontana, dall’11 al 15 settembre. “In questi anni – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo voluto investire su una festa che racchiude il nostro essere comunità e che è cresciuta sino a diventare un evento capace di attrarre ogni anno migliaia di persone. Quest’anno, grazie al lavoro del presidente Andrea Di Castri e del comitato, vivremo il clima di festa per ben cinque giornate che saranno concluse con il concerto di Raf il prossimo 15 settembre”.

“La festa patronale 2023 tiene ben saldi gli elementi della tradizione. “Abbiamo pensato ad una festa di comunità – dichiara il neo presidente del Comitato Andrea Di Castri – capace di coinvolgere tutta la cittadinanza, a partire dai più giovani, cui spetterà il compito di salvaguardare il nostro patrimonio immateriale”. Mostre, iniziative culturali e tanto altro per vivere nel migliore dei modi la festa patronale.

