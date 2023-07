Francavilla Fontana, l’Udc vuole certezze sui Giochi del Mediterraneo

Un vertice regionale sui Giochi del Mediterraneo è in programma il prossimo 10 luglio e la città di Francavilla non sarebbe stata invitata. “Con l’invito fatto, per il 10 luglio, dal governatore della regione Puglia a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti nei Giochi del Mediterraneo (Avetrana, Brindisi, Castellaneta, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Lecce, Leporano, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Montemesola, Mottola, Pulsano, San Giorgio Jonico, Statte e Taranto) prendiamo atto – dichiarano Giacomo Gallone e Dario Mancino, consiglieri comunali dell’Udc – che il Comune di Francavilla Fontana è totalmente fuori dall’elenco degli invitati”.

Da qui l’invito al sindaco Denuzzo per capire quali speranze ci sono affinchè la città di Francavilla non perda questa occasione irripetibile per favorire il salto di qualità del territorio. “Per questo motivo, chiediamo al sindaco di incontrare con urgenza il commissario, Massimo Ferrarese, al fine di comprendere le reali possibilità di inserimento nei giochi del Mediterraneo per la città degli Imperiali. Francavilla merita un ruolo da protagonista, considerando le tante realtà sportive di alto livello presenti nella nostra città”, hanno concluso Gallone e Mancino.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

