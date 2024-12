Francavilla Fontana, incidente mortale sulla statale

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 5.00 di questa mattina sulla strada statale 7, in corrispondenza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si sarebbe schiantata contro l’isola dello svincolo. Due persone avrebbero perso la vita sul colpo, un uomo e una donna. Si tratterebbe di un sinistro autonomo, non sembrano essere coinvolti altri mezzi. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Al momento il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Foto: F. Manfuso

