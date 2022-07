Francavilla Fontana, Il PD abbandona il tavolo per un centrosinistra unito. “Pronti alla sfida”

Svolta in casa Pd a Francavilla Fontana. Il Partito Democratico abbandona il tavolo “per un centro sinistra unito”. “La città merita altro”, dicono dalla segreteria cittadina. Il PD sarà in campo alle prossime elezioni amministrative e si proietta – si legge in una nota ufficiale della direzione del partito guidato da Carmine Sportillo, “verso la realizzazione di un progetto politico inclusivo, aperto al dialogo con tutte le componenti sociali, rispettoso delle diversità, che si identifichi negli ideali e nelle idee del campo progressista e moderato”.

Per Domenico Attanasi, presidente del consiglio comunale il Pd avrebbe “finto di corteggiare il sindaco in carica in nome della “unità del centrosinistra”, per poi incassato il prevedibile “niet” a richieste che sarebbero state ritenute irricevibili da qualunque persona seria e minimamente avveduta, ripiegare sul piano A”. Per Attanasi la coalizione vedrebbe insieme, in una sorta di campo largo, il PD, Forza Italia, Progetto per l’Italia (movimento creato dall’ex senatore Euprepio Curto), Francavilla Popolare (l’attuale consigliere comunale Pietro Di Coste al momento smentisce che sia stato siglato un accordo) e altri soggetti.