Per il Brindisi, oggi potrebbe essere il D’Anna-Day. L’operazione che dovrebbe portare l’esterno offensivo in riva all’adriatico potrebbe chiudersi questo pomeriggio, con i biancazzurri che possono dunque dirsi pronti all’ennesimo colpo in entrata di questa sessione estiva di calciomercato. L’ala originaria di San Pietro Vernotico lascerà dunque il Bitonto per sposare il progetto del presidente Arigliano, che con l’innesto di Simone D’Anna completerà il proprio parco attaccanti in vista della prossima stagione. Un profilo d’esperienza che non ha certamente bisogno di presentazioni: più di 100 presenze solo nel girone H di Serie D, oltre 300 in carriera fra professionisti e dilettantismo. Un esterno sinistro capace di giocare anche sul versante opposto a piede invertito, pronto a sfornare assist per gli altri nuovi arrivati Dammacco, Santoro e Stauciuc. Se tutto andrà come previsto, mister Danucci avrà a disposizione D’Anna già per il raduno di mercoledì, giorno in cui la squadra si ritroverà al Fanuzzi per dare ufficialmente il via alla stagione.