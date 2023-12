FRANCAVILLA FONTANA – È stata una grande Festa di Natale quella andata in scena nel cortile del Nido d’infanzia ” Le Coccinelle ” di Francavilla Fontana. L’augurio per bimbi e bimbe e per le loro famiglie è quello di trascorrere un Natale di gioia, spensieratezza, serenità e solidarietà. Per questo, i piccoli del nido insieme alle famiglie hanno deciso di rendere questo natale ancora più speciale attraverso un progetto di solidarietà chiedendo la collaborazione della Croce Rossa Italiana, con la raccolta alimentare da donare alle famiglie bisognose.

Durante l’evento sono intervenuti il sindaco Antonello De Nuzzo, il presidente del consiglio comunale Maurizio Bruno e l’assessore Numa Ammaturo, don Francesco Sternativo, il maestro cartapestaio Tonino Solazzo e i rappresentanti della Croce Rossa Italiana e i componenti della Banda Comunale Cesare Della Corte e Fabio Memmola. Babbo Natale in persona ha donato alcuni biscotti.

“L’equipe educativa e la coordinatrice – si legge in un messaggio del Nido – ringraziano di cuore tutti i partecipanti ed augurano buone feste”.

