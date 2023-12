Francavilla Fontana, “Avanzamenti di carriera? Tutti possono partecipare”, lo dice un comunicato del Comune

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana non risponde alle accuse al vetriolo lanciate dall’ex senatore Euprepio Curto. In un comunicato stampa diffuso questa mattina da Palazzo Imperiali si legge soltanto: “Il Piao (Piano Integrato di attività e organizzazione), introduce le progressioni verticali ossia l’avanzamento di 5 dipendenti dall’area degli istruttori in quella dei funzionari. L’individuazione delle figure professionali, così come previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, avverrà attraverso un bando di concorso interno cui potranno partecipare tutti i dipendenti, indipendentemente dall’area di appartenenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. I nuovi funzionari saranno inseriti nelle aree Vigilanza (2), Tecnica – Lavori Pubblici (2) e Amministrativa (1)”.

Le novità per il personale del Comune non finiscono qui. In base ad una analisi dei bisogni espressi dalle singole aree funzionali che compongono il Comune, nel PIAO è stata prevista l’assunzione di 8 nuovi agenti della Polizia Locale, di un istruttore amministrativo e di 2 funzionari tecnici.

“Il Comune– commenta il sindaco Antonello Denuzzo – è una macchina complessa che necessita di risorse umane per poter funzionare. Con l’aggiornamento del PIAO abbiamo previsto l’assunzione di 11 nuovi dipendenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e, grazie al rafforzamento del Comando, presidiare il territorio con maggiore efficacia”.

