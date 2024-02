Francavilla Fontana, auto in fiamme in periferia: indagini

FRANCAVILLA FONTANA – Incendio di probabile origina dolosa ieri sera a Francavilla Fontana, dove un’auto, una Fiat Panda parcheggiata in strada, è stata avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato intorno alle 23, nei pressi di Piazza Verdi, Quartiere Musicisti della Città degli Imperiali. Sul posto, allertati dai residenti, i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla. Indagini in corso per determinare l’esatta dinamica dei fatti e individuare l’eventuale autore dell’episodio. Il mezzo, di proprietà di un 41enne, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme dalle fiamme, spente dagli uomini del 115.

