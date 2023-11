Francavilla Fontana, Alessio Curto “interroga” il sindaco sulla xylella

Torna d’attualità il problema relativo alla xylella. Il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Curto in una interrogazione indirizzata al sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo ha chiesto “quale sia la percentuale dell’agro colpita da tale fenomeno; quali siano le zone dell’agro dove la xylella è riuscita a penetrare più agevolmente e quali quelle dove una qualche ipotesi di resistenza e recupero non è ancora svanita; quali siano, ove vi siano, le iniziative che l’Amministrazione comunale ritiene di dover assumere per il contenimento ed il contrasto del fenomeno; ed infine quali iniziative ritenga di dover assumere, al di là degli interventi regionali, per il sostegno delle produzioni olivicole”.

Il consigliere Curto ha parlato di “superficialità” sul tema a diversi livelli. “Solo nelle ultime settimane, grazie soprattutto all’impegno profuso da alcuni organi d’informazione locale, – afferma l’esponente di Forza Italia – il tema è ritornato di grande attualità, sì da riavviare il dibattito politico riguardo le sottovalutazioni, le superficialità e le negligenze che hanno caratterizzato l’impegno della politica e delle istituzioni ai diversi livelli. Il territorio pugliese ed in particolar modo quello salentino presentano vastissime aree ormai devastate dal fenomeno della xylella contro la quale si combatte da dieci anni circa. Resta il fatto che, a meno di fatti straordinariamente nuovi, si rischia di andare sostanzialmente verso la cancellazione di un settore che tanto lustro ha dato al nostro territorio in termini economici, sì, ma anche sotto l’aspetto ambientale, turistico, sociale e paesaggistico”. Per Alessio Curto “nonostante sia forte il timore di essere in un irrecuperabile ritardo non si può continuare ad essere spettatori di tale devastante fenomeno, così come non possono essere spettatori la Regione Puglia, o le Province, ancor di più non possono esserlo i singoli Comuni, che in definitiva saranno i soggetti sui quali si abbatteranno le conseguenze del batterio killer”.

