Pensioni decurtate del 75%, la storia degli ex lavoratori Banca di Roma

BARI – Dopo la capitale e Milano, la protesta dei pensionati ex dipendenti della Banca di Roma è arrivata a Bari, in via Putignani proprio dove un tempo c’era la sede regionale dell’istituto acquisito successivamente dal Gruppo Unicredit. Sul banco degli imputati ci sarebbe l’erosione delle pensioni integrative pagate ai circa 20.000 pensionati dell’ex Banca che in Puglia coinvolge circa 400 ex lavoratori. Stando ai calcoli, la decurtazione nel corso degli anni sarebbe arrivata al 75%. Tra le cause che hanno portato a questo drastico taglio, l’acquisto nel 2008 di obbligazioni della Lehman Brothers – poi fallita – e quello di derivati e strumenti finanziari molto rischiosi; l’acquisizione del fondo immobiliare Idea Fimit che avrebbe causato al Fondo una perdita di oltre 10 milioni di euro e, in ultimo, l’abbandono dell’immobile all’Eur, ex sede della direzione centrale della Banca di Roma che al momento non produce nessuna rendita.

