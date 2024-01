Forza Italia, Sisto alla guida del partito barese. Gallo la spunta in provincia

Bari – La riconferma di Francesco Paolo Sisto su Bari città, l’avvicendamento con Giuseppe Gallo alla guida del partito provinciale: si chiude così il congresso di Forza Italia dell’area metropolitana. Nel primo caso, è una mozione unitaria a lasciare le chiavi degli azzurri del capoluogo nelle mani del vice ministro alla Giustizia, senatore e commissario uscente, con Giuseppe Carrieri coordinatore vicario e Michela Nocco vice coordinatrice. I lavori si sono conclusi sotto gli occhi del capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, che ha ricordato la manifestazione nazionale del prossimo 26 gennaio a Roma, per celebrare i 30 anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Sarà, invece, il vicesindaco di Gioia del Colle, Giuseppe Gallo, appunto, a prendere il timone del partito in provincia, dopo dieci anni di mandato dello stesso Sisto. Votano in poco più di 1500, circa la metà dei 3mila aventi diritto, e in 878 scrivono sulla scheda il nome di Gallo, che batte il numero due provinciale uscente, Giuseppe Carrieri – della mozione contrapposta e vicina al viceministro Sisto – ferma a quota 645.

