Forza Italia, a Gallo il coordinamento provinciale barese

Bari – Sarà il vicesindaco di Gioia del Colle, Giuseppe Gallo, a guidare i forzisti dell’area metropolitana barese. A lui va la maggioranza dei voti, nel congresso in corso a Villa Romanazzi Carducci, nel capoluogo: votano in poco più di 1500, circa la metà dei 3mila aventi diritto, e in 878 scrivono sulla scheda il nome di Gallo, che batte il numero due provinciale uscente, Giuseppe Carrieri, della mozione contrapposta (fermo a quota 645). Le operazioni di voto andranno avanti fino a sera, con il congresso dedicato a Bari città. A presiederlo è il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri: “Si tratta di un evento molto importante, in una città che sarà chiamata al voto nei prossimi mesi e che dovrà vedere il centrodestra finalmente in grado di lanciare una sfida vincente contro la sinistra, che da troppo tempo governa il capoluogo pugliese e la Regione”, spiega.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp