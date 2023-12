Foggia, testa al derby con il Cerignola: le probabili scelte di Olivieri

Messa alle spalle una settimana di rivoluzioni e di stravolgimenti, il Foggia si appresta a tornare con la testa sul calcio giocato in un clima di totale incertezza: l’esonero di Cudini, successivo a una serie di tre partite senza vittoria con appena un punticino all’attivo, ha lasciato un vuoto che non è ancora stato colmato dalla società, sempre alla ricerca del successore dell’ex tecnico di Fidelis Andria e Campobasso sulla panchina rossonera. Nel frattempo, però, la trasferta di Cerignola è sempre più alle porte e di conseguenza ogni tipo di discorso dovrà essere rinviato a martedì mattina. Lunedi sera a guidare la squadra al Monterisi, in un derby sentitissimo che porrà una di fronte all’altra due formazioni che qualche mese fa si giocavano la promozione in B e che oggi invece sono ai margini della zona playoff di C, sarà il tecnico della Primavera Massimiliano Olivieri che per la circostanza non dovrebbe optare per particolari novità di formazione proseguendo sulla falsa riga del 3-5-2 ammirato fino a questo momento in stagione.

Non saranno a disposizione di sicuro Beretta e Antonacci, mentre rientreranno dai rispettivi turni di squalifica i difensori Carillo e Riccardi: il primo si riprenderà una maglia da titolare al centro della retroguardia, mentre il secondo dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciar spazio a Salines e Rizzo nei ruoli di braccetto di destra e di braccetto di sinistra. Sulle fasce conferme in arrivo per Garattoni e Vezzoni, mentre sulla fascia mediana, dando per scontate le conferme di Marino e di Frigerio, resta vivo il ballottaggio tra Martini e Schenetti. Dubbi, infine, anche in attacco, lì dove rimangono da valutare le condizioni di Embalo che, a prescindere da tutto, difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto: fiducia a Tonin e a uno tra Tounkara e Peralta, con quest’ultimo che potrebbe tornare utile anche sulla trequarti nel caso in cui si propendesse per un più offensivo 3-4-1-2.

