Dopo quasi quattro anni e mezzo al comando del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia, il neo promosso Tenente Colonnello Davide O nofrio PAPASODARO, nei prossimi giorni, lascerà la Capitanata , per assumer e il comando del Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, un importante incarico investigativo in una città metropolitana. Giunto a Foggia nel maggio 2019, in questi giorni, l’Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri sta salutando le Autorità del territorio , ed in particolare l’Autorità Giudiziaria con la qual e ha proficuamente e direttamente collaborato durante questi oltre quattro anni di servizio svolti nella provincia di Foggia , in vista dell’ imminente assunzione de l comando del Servizio provinciale di Polizia Giudiziaria dell’Arma n el capoluogo campano. Diverse le indagini di varia natura portate a termine durante il suo “mandato” al vertice del Nucleo Investigativo Carabinieri Foggia , sotto la direzione ed il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del la Procura della Repubblica di Foggia. In particolare, si ricorda no l’ultima operazione antimafia eseguita in città ed in altre province del territorio nazionale denominata “ Game Over ”, che ha disarticolato l ’organizzazione criminale nota come “Società foggiana”, e – prima ancora – l’analoga precedente maxi indagine “ Decima bis ”, quest’ultima svolta dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia congiuntamente a gli a genti del la Squadra Mobile del capoluogo dauno . Tra i momenti operativi vissuti più significativi ed intensi c’è sicuramento quello relativo alla cattura del super ricercato Aghilar Cristoforo , a seguito della maxi evasione dal carcere di Foggia avvenuta nel marzo 2021 , a cui l’Ufficiale dei Carabinieri ha personalmente p artecipato con i propri militari, nonché l’arresto dei presunti autori di alcuni efferati omicidi di matrice mafiosa consumatisi nella provincia di Foggia negli ultimi anni ed altro ancora .