Foggia, nessun incontro Canonico-De Cosmo. La società, per ora, resta al patron

Nessun incontro in vista tra Nicola Canonico, patron del Foggia, e Francesco De Cosmo, il commercialista cerignolano presente anche domenica scorsa allo Zaccheria per assistere al match tra i satanelli e il Latina. Questa doveva essere la settimana giusta per un eventuale appuntamento volto a un possibile passaggio di proprietà, ma al momento i due non si incontreranno. La trattativa, che non è mai realmente iniziata, rimane tale solo sulla carta.

Nel frattempo, Nicola Canonico resta saldamente alla guida del Foggia, che cerca rinforzi sul mercato e, al contempo, punta a liberarsi degli ingaggi più onerosi, come accennato dal presidente la scorsa settimana, quando ha aperto alla possibilità di una cessione della società. Millico e Murano, quindi, non sono sicuri di restare, mentre per Emmanuele Salines la situazione è ancora in standby.

Foggia e calciatore sono alla ricerca di un accordo, mentre il Monopoli attende di sapere se potrà regalare a Colombo uno dei difensori più ambiti della categoria.

