Foggia, “mala movida”: controlli straordinari nel weekend

Fine settimana di controlli intensificati a Foggia per contrastare i fenomeni legati alla “Mala Movida”. La Polizia Locale ha messo in campo un piano straordinario per garantire sicurezza e rispetto delle regole nelle serate più movimentate.

Durante le operazioni, che hanno coinvolto due pattuglie in uniforme e un ufficiale, sono state rilevate 60 violazioni per sosta irregolare, con altrettante sanzioni. Le verifiche hanno interessato diverse zone sensibili della città, tra cui Piazzale Anna De Lauro Matera, Piazza San Pio X, Via Dante, Piazza Municipio e Corso Garibaldi.

Parallelamente, controlli mirati della polizia commerciale, effettuati in abiti civili, hanno portato alla contestazione di 8 infrazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di esercizi commerciali in Via Dante e Via San Severo.

L’amministrazione comunale invita cittadini e commercianti a rispettare le normative, sottolineando l’importanza della collaborazione per preservare l’ordine e la fruibilità degli spazi pubblici.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un'attività di cronaca seria, onesta e libera.