Foggia, interesse per l’esterno offensivo Emmausso

Il Foggia lavora con determinazione al completamento del reparto avanzato. In mattinata abbiamo raccontato del sondaggio per Ismail Achik, ma per le corsie esterne il nome nuovo è Michele Emmausso. L’ala del Messina piace ai rossoneri che avrebbero chiesto informazioni, il classe ’97 è legato ai siciliani fino al 2025 ma conosce bene il direttore sportivo Domenico Roma. Emmausso potrebbe essere un’idea specialmente per l’alta fascia destra, vista la presenza di Millico sulla corsia mancina. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno degli sviluppi concreti.

