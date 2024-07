Barletta, Bottalico è il primo annuncio ufficiale

BARLETTA – Il primo annuncio ufficiale del Barletta 24/25 è Andrea Bottalico. L’ex centrocampista di Matera e Fidelis Andria firma con i biancorossi ed è il primo elemento in organico per il tecnico Pasquale De Candia, che entro il 18 luglio punta ad ottenere un’ossatura corposa per cominciare il ritiro pre-campionato.

Bottalico rientra tra i calciatori con cui Romano, De Vezze e Lorusso avevano già raggiunto l’accordo nelle scorse settimane. Dopo una breve anticipazione sui canali social del Barletta nella mattinata di giovedì, è arrivata nel primo pomeriggio anche l’ufficialità.

Attesi nei prossimi giorni anche gli altri annunci: Strambelli in primis, ma anche Lavopa, Montrone, Lopez, Turitto e Giambuzzi. A questi sei profili dovrebbe aggiungersi anche la riconferma di Lobosco, mentre ci sarebbe qualche rallentamento con Scialpi e Benvenga.

Il weekend potrebbe dare ulteriori risposte alle attese della piazza barlettana e alle dinamiche del calciomercato biancorosso, mentre sullo sfondo resta sempre il fronte ripescaggio in Serie D.

