Foggia, in auto con 9 kg di eroina: arrestata una donna

Un foggiano di 29 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Foggia con l’accusa di traffico di droga, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 27 novembre scorso, una pattuglia di baschi verdi in servizio per monitorare le strade ad alto traffico e contrastare attività illegali, grazie al sistema di controllo delle auto ha individuato un veicolo non assicurato con una persona a bordo che viaggiava ad velocità sostenuta verso il centro della città.

L’auto apparteneva a un individuo già noto alle forze dell’ordine, così hanno chiesto il supporto di un’altra pattuglia prima di intimare al 29enne di fermarsi.

Il conducente ha rallentato, ma quando si è avvicinato ai militari ha accelerato improvvisamente cercando di investirli per fuggire. È iniziato un inseguimento durante il quale il 29enne ha messo in pericolo altri automobilisti cercando più volte di speronare le auto della Finanza.

L’inseguimento è terminato in una rotonda vicino a Piazzale Anna De Lauro Matera, a Foggia, dove l’auto in fuga si incastrata tra un autocarro che occupava la strada e le auto parcheggiate.

A quel punto, il fuggitivo ha aggredito un finanziere che cercava di fermarlo, fuggendo a piedi prima che gli altri agenti potessero intervenire. Nell’auto abbandonata è stata trovata una borsa contenente oltre 9 kg di eroina.

Alla ricerca del fuggiasco, i finanziari hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua casa al quartiere Candelaro: nell’appartamento sono stati trovati 50 grammi di cocaina, attrezzature per confezionare dosi, denaro e oggetti di valore, che sono stati confiscati. Nella circostanza, è stata arrestata la moglie, 32 anni, che aveva accesso alla proprietà.

Durante le perquisizioni effettuate nella giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre, i finanziari hanno trovato 185.000 euro in contanti nascosti in un doppio fondo di uno dei muri della casa e un telefono cellulare criptato.

