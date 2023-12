Villa Castelli, auto si ribalta nelle campagne: 25enne in ospedale

VILLA CASTELLI – Perde il controllo dell’auto che si ribalta nel terreno. Per fortuna non è in pericolo di vita la 25enne al volante della Lancia Y che intorno alle 19, per cause ancora tutte da accertare, è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con Villa Castelli.

Auto si ribalta: giovane donna in ospedale

Dopo le segnalazioni giunte ai centralini delle forze dell’ordine, sul posto, insieme agli operatori del 118, si sono recati gli agenti del comando di polizia locale di Villa Castelli e Francavilla, carabinieri e vigili del fuoco. La giovane donna, estratta dal mezzo ribaltato, ha riportato ferite di lieve entità. Ancora cosciente, è stata condotta in ospedale, al Perrino di Brindisi. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

