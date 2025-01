Foggia, la Guardia di Finanza scopre centro estetico abusivo

FOGGIA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Foggia hanno concluso un’operazione contro l’evasione fiscale, scoprendo un centro estetico che operava senza una regolare dichiarazione fiscale.

L’attività veniva promossa tramite i social media, come Instagram e Facebook, celando la sua natura commerciale sotto la dicitura di “associazione sportiva dilettantistica”.

Durante il controllo, i finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno rinvenuto all’interno dei locali attrezzature professionali per trattamenti estetici e listini prezzi dettagliati per i servizi offerti.

Nonostante ciò, i ricavi derivanti dalle prestazioni erano incassati “in nero”, senza alcuna registrazione nei libri fiscali.

Le indagini hanno inoltre rivelato che due lavoratrici, presenti nella struttura, svolgevano la loro attività senza un regolare contratto di lavoro. È stato contestato anche l’esercizio abusivo di attività commerciale, poiché il centro non era in possesso della necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come previsto dalla legge regionale n. 24/2015.

Questa operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare le frodi fiscali e i fenomeni di somministrazione illecita di manodopera, spesso legati a forme di sfruttamento dei lavoratori.

