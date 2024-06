FOGGIA – E’ Domenico Roma il direttore sportivo del Foggia in pectore. Non c’è ancora l’ufficialità ma a quanto pare il dirigente starebbe già lavorando sotto traccia. Un po’ come quello che sta succedendo a Bari con Magalini. Roma è legato al Messina fino al 30 giugno per cui non può comparire ancora ufficialmente come tesserato. Il 48enne nativo di Policoro non vede l’ora di iniziare questa esperienza e avrebbe accettato quelle condizioni economiche che invece non avrebbe più considerato pasquale Foggia, primo obiettivo di Canonico per le scelte di mercato, ma corteggiato da altri club, tra cui il Brescia che sta per definire con lui l’accordo. Domenico Roma ha avuto esperienze come collaboratore scouting al Torino, dove si è occupato del mercato estero, al Bari e al Cosenza. Ha lavorato anche con il Bojano, la Vibonese e per un triennio con il Lavello sempre in serie D. Ama guardare anche il calcio estero e soprattutto i giovani. Canonico, dopo la rinnovata fiducia ripostagli dall’amministrazione comunale e dalla piazza, ha ritrovato motivazioni e secondo chi gli lavora al fianco, vuole allestire una rosa competitiva per il salto in serie B. Anche il nodo allenatore sarà sciolto a breve. Fra mercoledì e giovedì Canonico svelerà anche questo arcano.

