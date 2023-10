Foggia, Cudini: “Carattere e compattezza, vittoria meritata”

FOGGIA – Il Foggia vince in rimonta contro la Turris, ottenendo la seconda vittoria consecutiva. Così il tecnico rossonero Mirko Cudini ai nostri microfoni: “Altra vittoria di gruppo e di sostanza, abbiamo battuto una squadra forte con una buona mentalità. Nel primo tempo abbiamo fatto molta fase di non possesso, sbagliando tecnicamente in qualche ripartenza e sbagliando la transizione che poi ha portato al loro gol. Eravamo troppo bassi e ci siamo trovati troppo spesso nella nostra area, nella ripresa poi abbiamo lavorato su questi errori e siamo stati più alti. La voglia di fare gol e la spinta del pubblico sono state determinanti, credo che la vittoria sia meritata“.

Nonostante le difficoltà legate all’infermeria questo Foggia sembra essere sempre più quadrato: “Non so se questo sia il Foggia di Cudini ma stiamo costruendo qualcosa di importante, di settimana in settimana la squadra cresce e c’è bisogno di tempo avendo cambiato parecchio. Dobbiamo avere più dominio della partita e sbagliare meno nel fraseggio, caratterialmente però siamo sulla buona strada“.

