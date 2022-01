Foggia Calcio, c’è la firma di Turchetta: attesa in giornata l’ufficialità

Gianluca Turchetta è praticamente un nuovo giocatore del Foggia. L’esterno classe ’91 andrà a rinforzare il pacchetto offensivo della squadra di mister Zeman: l’ex Lecce ha rescisso con l’Imolese, società con cui aveva realizzato 4 gol e 4 assist in 18 partite sino a ora, per firmare un contratto di due anni e mezzo con il Foggia. Proprio in questi minuti sta apponendo la firma sul contratto, che lo legherà sino al 2024.

Il mercato del Foggia continuerà in queste ultime ore: mirino su un centrocampista dalla Serie B e su un difensore centrale. Al momento ancora da decifrare i nomi, ma dovrebbero essere ancora due i colpi del direttore sportivo Peppino Pavone.