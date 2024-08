Foggia, Brambilla: ‘Trapani costruito per vincere il campionato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Foggia riparte dallo Zaccheria. Il cammino dei rossoneri nel Girone C della Serie C 2024/25 prenderà il via tra le mura amiche, dove ad attendere la squadra di Brambilla vi sarà il neopromosso Trapani, le cui ambizioni sono state ampliate dal notevole mercato svolto: “Abbiamo una grande voglia di iniziare con il piede giusto”, ha dichiarato il tecnico dei satanelli, Massimo Brambilla, alla vigilia del match: “Non possiamo già essere al top della condizione ma dopo il Monopoli abbiamo avuto due settimane per allenarci bene e ora siamo pronti per iniziare il campionato”.

Trapani: “Il Trapani è una neopromossa ma ha effettuato un mercato importante, investendo tanto. Vuole fare un campionato di vertice e sta programmando la Serie A. Domani incontreremo una squadra che punta al primo posto ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e sono convinto che potremo giocarcela alla grande”.

Mercato: “Sono contento per gli acquisti. Mancava qualche pedina e la società si è mossa bene. Per la sfida di domani, Murano non sarà a disposizione causa squalifica, mentre per Mazzocco e De Riva stiamo aspettando l’esecutività del trasferimento. Dobbiamo capire come inserirli ma tutti e tre ci daranno una grossa mano. Jacopo è una prima punta, mentre gli altri due sono molto duttili. Altri acquisti? Sono contento del lavoro fatto dalla società, gli ultimi tre acquisti ci hanno fornito un peso diverso e il mio pensiero è rivolto solo alla gara di domani”.

Difficoltà: “Nelle prime partite ci sono sempre dubbi legati alla condizione fisica ma i ragazzi sono carichi. Non abbiamo fatto tante amichevoli ma sono convinto che ci faremo trovare pronti. Servirà una partita equilibrata contro una squadra con giocatori importanti per la categoria. Inoltre, abbiamo cambiato tanti giocatori e per vedere tutti i meccanismi ci vorrà tempo”.

Obiettivo: “Già dall’inizio pensiamo di fare un campionato di un certo tipo. Solo il campo, però, dirà cosa saremo in grado di fare. Nel calcio non c’è nulla di scontato ma sono sicuro che le prestazioni non mancheranno. Siamo tranquilli, ho visto bene i miei ragazzi e, giocando in casa, potremo contare anche sulla partecipazione dei nostri tifosi. Quando si inizia il campionato c’è sempre un po’ di emozione ma vogliamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Formazione? Non mi sembra il caso di esporla in conferenza stampa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author