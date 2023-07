Fns Cisl Puglia: ‘I vigili del fuoco sono in piena emergenza’

“I vigili del fuoco pugliesi sono in perenne emergenza e chiedono la riclassificazione dei comandi oltre a un reale e significativo potenziamento di uomini e mezzi anche tramite l’istituzione di nuovi distaccamenti che tengano conto delle proporzioni del territorio, delle sue caratteristiche fisiche, infrastrutturali, industriali e commerciali”. È quanto si legge in una nota della Fns Cisl Puglia firmata dal segretario regionale, Leonardo De Marco. che denuncia le gravissime carenze dei comandi vigili del fuoco della regione.

”Mancanze che riguardano – secondo De Marco – non solo il personale ma anche automezzi speciali come autoscale e autogru perché quelle di cui sono in possesso sono datate”. Per il sindacalista è necessario fornire i comandi non solo “di automezzi pesanti per affrontare in maniera più efficace e con maggiore riserva idrica gli incendi boschivi, ma anche di dispositivi di protezione individuali oltre che di “sistemi e procedure di decontaminazione per automezzi, attrezzature e personale”.

“La Puglia merita la giusta considerazione”, conclude il segretario rivolgendosi alla Regione e ai parlamentari del territorio.

