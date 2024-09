Fidelis Andria, tra sogni e ambizioni: presentata la nuova squadra

Un’ondata di passione biancazzurra ha travolto la villa comunale di Andria, che per l’occasione si è trasformata in un autentico stadio a cielo aperto per la presentazione della Fidelis. Tra cori incessanti e bandiere al vento, i tifosi hanno accolto i nuovi giocatori, lo staff tecnico e tutti i ragazzi del settore giovanile. Sul palco, il presidente Giuseppe Di Benedetto ha ribadito il sogno condiviso da tutti: riportare la Fidelis Andria in Serie C.

A mister Ciro Danucci, invece, il compito di massimizzare sul campo gli sforzi della società, con il direttore sportivo Gianni Califano che nel frattempo ha annunciato un nuovo colpo di mercato.

Tra i più acclamati, Oliver Kragl, vero colpo da novanta del calciomercato biancazzurro. L’ex Foggia, dopo aver disputato una manciata di minuti nella sfida di Coppa Italia di Serie C tra Cavese e Trapani, ha saltato forzatamente la prima giornata contro il Fasano. Nessun problema fisico: Kragl ha dovuto rispettare i 30 giorni imposti dal regolamento prima di scendere in campo con la sua nuova squadra. Domenica, però, sarà finalmente a disposizione per la sfida contro il Brindisi.

