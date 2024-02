Festival della Valle d’Itria: aperta la biglietteria online per l’edizione 50°

Sono già disponibili i biglietti per la cinquantesima edizione del Festival della Valle d’Itria, un evento che celebra mezzo secolo di storia e eccellenza culturale. Quest’anno, il festival si svolgerà dal 17 luglio al 6 agosto festeggiando il traguardo storico dei 50 anni che consolida la manifestazione come eccellenza della cultura italiana nel mondo.

Tre opere di epoche e stili differenti saranno protagoniste i questa edizione del Festival:

“Norma” di Vincenzo Bellini, nella versione originale del 1831, con la direzione di Fabio Luisi e la regia di Nicola Raab;

“Aladino e la lampada” magica di Nino Rota, fiaba lirica del 1968, diretta da Francesco Lanzilotta e con la regia di Rita Cosentino;

“Ariodante” di Georg Friedrich Händel, in occasione del 550° anniversario della nascita di Ludovico Ariosto, con l’ensemble Modo Antiquo diretto da Federico Maria Sardelli e la regia di Torsten Fischer.

Non solo opera: il festival si arricchisce di concerti di musica da camera, musica sacra, barocca, sinfonica e jazz. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della musica, in una cornice suggestiva come la Valle d’Itria con le sue location uniche.

L’apertura del Festival sarà mercoledì 17 luglio (repliche 21, 28 luglio e 2 agosto) nel cortile storico del Palazzo Ducale con una nuova produzione della “Norma” di Vincenzo Bellini, diretta da Fabio Luisi, uno dei direttori musicali più autorevoli a livello internazionale. La produzione vedrà i ruoli principali interpretati dai soprani Jacquelyn Wagner (Norma) e Valentina Farcas (Adalgisa), dal tenore Airam Hernandez e dal basso Simon Lim.

Il 27 luglio (repliche 30 luglio, 1 e 4 agosto) a Palazzo Ducale sarà la volta dell’allestimento di “Aladino e la lampada magica” di Nino Rota, con la direzione di Francesco Lanzilotta e la regia di Rita Cosentino. Infine, il 22 luglio (repliche 25 e 29 luglio) al Teatro Verdi sarà presentato “Ariodante” di Georg Friedrich Händel, con protagonista l’ensemble Modo Antiquo diretto dal suo fondatore Federico Maria Sardelli.

Inoltre, da non perdere, il concerto straordinario del 3 agosto, dove l’Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli di Bari, sotto la direzione di Riccardo Frizza, eseguiranno l’imponente Nona Sinfonia di Beethoven, in commemorazione dei 200 anni dalla sua composizione.

