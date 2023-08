Ferrovie: Ugl Matera, ‘Per anni in Basilicata non hanno circolato treni’

“In qualsiasi periodo dell’anno ci sarebbero stati disagi e problemi per i cittadini, ma dobbiamo pur decidere cosa si vuol fare da grandi: non si fa nulla e vige la protesta, si fa qualcosa e pronti a lamentarsi a dismisura creando polveroni, aizzando il malcontento dei cittadini che si allontanano sempre più dalla politica”.

Comincia così una nota della Ugl Matera, che “ha sempre denunciato il sistema ferroviario fatiscente della Basilicata, con una politica antica che non ha mai provveduto a accogliere il grido dei cittadini. Oggi, finalmente, plaudiamo al coraggio di Donatella Merra, assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, che ci sta mettendo la faccia combattendo con responsabilità per tirar fuori il territorio lucano da un isolamento figlio di una mala gestione politica trentennale”.

L’Ugl Matera certamente “non è contenta, come tanti utenti, che non circoleranno treni in Basilicata ad agosto: tutte le linee sono bloccate per lavori programmati da tempo da Rfi, non dalla Regione”.

Per Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, “è la messa in atto di lavori attesi per anni, annunciati in passato da tanti politici solo per consensi elettorali, ma mai realizzati. L’assessore Merra non si preoccupa delle prossime elezioni, assumendosi ogni responsabilità ha dato il suo consenso per un ammodernamento essenziale”.

”Come Ugl Matera rammentiamo che al 31 dicembre 2022 in Basilicata erano presenti 347 chilometri di linee ferroviarie: solo 18 a doppio binario e 193 a binario singolo. Ammodernamenti necessari, che al momento della resa dei conti i lucani sapranno apprezzare”, conclude Giordano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp