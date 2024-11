Femminicidi, 96 donne uccise nel 2024: l’allarme di Piantedosi

Tra l’1 gennaio e il 3 novembre di quest’anno, in Italia, sono stati registrati 263 omicidi: 96 delle vittime erano donne, di cui 82 uccise in contesti familiari o affettivi, e 51 per mano del partner o dell’ex partner. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la presentazione alla Luiss della campagna “Nessuna scusa”.

“Anche il nostro Paese deve farsi promotore di un messaggio inequivocabile e coraggioso: la violenza sulle donne continua ad essere un’emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione”, ha sottolineato Piantedosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author