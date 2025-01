Fc Matera, parla Tosoni: “Siamo un club sano. Stipendi? Questa la situazione”

“I giocatori avanzano solamente il mese di novembre che sarà regolarmente pagato in settimana come da accordi presi con il capitano Zampa, alla presenza del tecnico Torrisi e del ds Castorina la scorsa settimana”. A parlare è il presidente dei biancoazzurri Stefano Tosoni, attraverso un video-messaggio sui canali ufficiali del club biancoazzurro.

Sulla situazione: “Tutti i giocatori, come da accordi sottoscritti, ricevono il loro stipendio entro il 31 del mese successivo. Tutti hanno accettato, oltre ad aver preteso e ricevuto un cospicuo anticipo alla sottoscrizione del contratto. Abbiamo un ritardo di soli dieci giorni per quanto riguarda lo stipendio di novembre. E proprio per questo mi sono attivato per poter pagare prima il mese di dicembre, come premio per aver aspettato”.

Sul club: “Non siamo una società che non paga. Ad oggi, io e il mio socio Pagliuca abbiamo investito oltre 1 milione di euro. A qualcuno, probabilmente, questa società sana dà fastidio. Sono uscite notizie che ci danneggiano e che non sono vere. Posso garantire che siamo una società sana, che costruiremo il nostro centro sportivo, che disputerà il suo dignitoso campionato e che a fine stagione nessuno pretenderà soldi da noi. Inoltre, i giocatori non pagati dalla vecchia gestione saranno saldati non appena ci sarà data l’intimazione come disposto dalla legga, visto che non hanno voluto prendere accordi in precedenza”.

Sui giocatori: “Siamo una società che vizia i propri giocatori, mettendo sempre tutto a disposizione con uno staff all’avanguardia e sempre disponibile. I ragazzi hanno fatto uno scivolone, trascinati da due-tre elementi che abbiamo individuato, avendo supporto da persone che sono uscite da Matera e che pensano di metterci il bastone tra le ruote”.

Sulle conclusioni: “La società è sana, diffido tutti dall’affermare il contrario. Siamo un’azienda e a fine anno tireremo le somme e il bilancio, dimostrando che nessuno avanza soldi da noi. Quello che ho fatto e dimostrato finora è sotto gli occhi di tutti. La squadra domani si allenerà, perché deve stare tranquilla e domenica deve giocare per disputare una grande partita”.

