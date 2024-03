Il fascismo non è mai morto, Canfora torna in libreria

BARI – Una partita che – a quanto pare – è ancora aperta. Ciclicamente rispunta una teoria che sentenzia: il fascismo è finito in un preciso giorno di 79 anni fa. Per chi abbia familiarità con i tempi lunghi della storia, questa appare però come una sciocchezza. Non usa mezzi termini il filoso Luciano Canfora che torna in libreria con “Il fascismo non è mai morto”, Edizioni Dedalo. Un volume che affonda le sue radici nella cronaca degli ultimi settant’anni. “Che il fascismo esista ancora lo riprova quotidianamente – dice il professore – la cronaca, che certo non ci rallegra: tanto più che – come un secolo fa – non si tratta di una questione solo italiana”

