FASANO – Il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche al centro di un incontro promosso a Fasano dall’amministrazione comunale che ha presentato alla città, il Peba che per la prima volta doterà il territorio fasanese di una pianificazione organica e strutturata in tema di accessibilità piena a spazi ed edifici pubblici senza ostacoli che consentano la realizzazione di una città a misura di tutti, dove nessuno si senta escluso.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email