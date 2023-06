Fasano: Gare clandestine tra moto sulla Selva, aumentano controlli

Tre motociclisti sanzionati e una moto sequestrata: è il bilancio dei controlli compiuti dalla Polizia metropolitana di Bari a Monopoli e sulla strada panoramica che porta alla Selva di Fasano, dove i residenti da tempo segnalano corse clandestine in moto.

Le sanzioni, comunque, non sono collegate alle gare e sono state elevate in momenti e luoghi differenti. Un centauro, in particolare, è stato sorpreso mentre percorreva la strada provinciale 212 impennando la moto. La Polizia ha sequestrato il veicolo per due mesi e ha sanzionato il conducente.

Altri due motociclisti sono stati sanzionati perché percorrevano la strada a velocità sostenuta. Proprio per scoraggiare le gare clandestine in moto la Polizia metropolitana di Bari, guidata dal comandante Maria Centrone, ha disposto nella zona che va da Monopoli alla Selva di Fasano l’aumento dei controlli nel periodo estivo, soprattutto nei fine settimana.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp