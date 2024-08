Fasano, confermati gli under Kola, Santoro e Martellotta

Il Fasano ha annunciato la conferma degli under Endri Kola, Gianmarco Santoro e Davide Martellotta resteranno in biancazzurro.

Endri Kola, centrocampista centrale classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Fasano e ha collezionato due presenze nello scorso campionato di Serie D. Protagonista anche con la formazione Juniores giunta ai Play-Off nazionali, ha dichiarato: «Sono molto felice di essere qui, lavorando con la prima squadra del club in cui sono nato calcisticamente. Mi auguro sia una stagione importante sia per il Fasano, sia a livello personale!».

Gianmarco Santoro, terzino destro classe 2006, con diverse convocazioni nella Rappresentativa regionale pugliese, ha affermato: «Sono decisamente contento e motivato per questa nuova stagione, e felice di continuare a indossare i colori biancazzurri. Darò sempre il meglio di me stesso, garantendo di sudare la maglia sia in allenamento che in partita, sperando di raggiungere grandi obiettivi sia collettivi che personali».

Davide Martellotta, difensore centrale classe 2006 con tre presenze nella scorsa Serie D e un passato nel settore giovanile della Virtus Francavilla, ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: «Ho imparato a conoscere la piazza lo scorso anno e sono molto contento di continuare a sudare la maglia di questo magnifico club, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti».

Ulteriori conferme sul fronte under saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Intanto, nel pomeriggio di domenica 4 agosto, al Vito Curlo si è tenuto il primo allenamento congiunto dell’estate, che ha visto il Fasano affrontare l’Arboris Belli (Eccellenza). Nonostante i pesanti carichi di lavoro della prima settimana di ritiro, i ragazzi allenati da Gaetano Iannini hanno offerto una prestazione positiva, chiudendo il confronto sul 5-1 a proprio favore, con doppiette di Bolzicco e Losavio nel primo tempo e una marcatura di Penza nella ripresa.

Questa la formazione schierata nel primo tempo: Lombardo, Ballatore, Iaia*, Baldè, Onraita, Orlando, Pussetto, Ganci, Bolzicco, Murgia, Losavio. Nel secondo tempo sono stati impiegati: Semeraro* (Palmisano), Mauriello, Caminiti*, Penza, Martinez Cejudo, Santoro, Kola (Quazzico*), Lupoli, Letizia* (Giancola*), Signorile, Cortes Caicedo*. (*Atleti non ancora ufficializzati o aggregati in corso di valutazione da parte dello staff tecnico).

