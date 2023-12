Roma – Il 20 dicembre verremo qui e il Governo ci deve dire qual è la proposta che hanno messo in piedi per salvaguardare 20mila posti di lavoro, l’ambiente e la produzione di acciaio. Non possono continuare a prendere tempo. E” l’appello dei sindacati. Il bilancio della gestione fallimentare dei Mittal è sotto gli occhi di tutti: non c’è stato un anno senza l’utilizzo della cig o con un livello produttivo minimo.

Ogni giorno c’è un incidente dentro gli impianti denunciano i sindacati. L’azienda deve intervenire a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e non chiedere solo il conto

