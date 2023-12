BARI – Sulle comunali baresi il Partito Democratico annuncia novità imminenti e continua a lavorare per tenere unita la coalizione. Intanto apre il dibattito sulla povertà in Puglia e attacca il Governo sul taglio al reddito di cittadinanza: “Questo Governo nazionale non sta dando nessun aiuto alle famiglie povere del nostro paese” – dice il segretario regionale Domenico De Santis che parla anche di assenza di investimenti per il contrasto alla povertà educativa.

Servizio di Ilaria Delvino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp