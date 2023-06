Ex Ilva: Pichetto risponde a Melucci, ‘Governo tutela tarantini’

“Garantendo l’intervento sul preridotto dell’ex Ilva di Taranto, il Governo tutela i tarantini, l’ambiente e la produzione di acciaio nazionale. La proposta di spostare un miliardo di euro dal Pnrr al Fondo di coesione è dettata infatti dalla volontà di utilizzare concretamente queste risorse, di cui abbiamo enormemente bisogno per il rilancio dell’Ilva. Speculare su una scelta tecnica, che si sta valutando per salvare finanziamenti e consentire l’esecuzione delle opere, è fuorviante e soprattutto dannoso: per l’Ilva e per la stessa comunità di Taranto”. Lo dichiara in una nota Gilberto Pichetto, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, rispondendo al sindaco Rinaldo Melucci.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp