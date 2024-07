Ex Ilva, Iaia contro Turco: ‘È il solito speculatore’

“Ancora una volta il Senatore Mario Turco non perde occasione per far emergere la propria indole da speculatore dei problemi. Il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, movimento che ha gravi responsabilità sulle scelte scellerate del passato in merito alla siderurgia italiana e tarantina, attacca il Governo ed il Ministro Urso sulla gestione dei crediti delle imprese dell’indotto”. Così Dario Iaia, deputato FdI e presidente provinciale FdI Taranto

“Bisognerebbe ricordare allo smemorato Turco che il risultato conseguito dal Governo assieme ai Commissari assume una portata storica. È la prima volta in assoluto che nell’ambito di un’amministrazione straordinaria l’indotto venga ristorato dei crediti. Basti ricordare cosa accadde solo qualche anno fa, quando le aziende non recuperarono alcunché”, aggiunge Iaia.

“In più, mi piacerebbe solleticare la memoria dello stesso Turco ricordandogli dell’inerzia del Presidente della Regione Emiliano, il quale aveva annunciato che si sarebbe fatto carico della questione, ma non è stato consequenziale rispetto a tale annuncio. Infatti, anche in questa circostanza, il Governo si è attivato approvando una norma che potesse sbloccare le risorse regionali, mentre Emiliano, in pieno stile da sceriffo tutto “chiacchiere e distintivo”, è rimasto inerme ed è praticamente sparito. Questa è la realtà dei fatti accaduti che qualcuno fatica a riconoscere”, conclude Dario Iaia.

