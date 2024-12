Emiliano: ‘Se Decaro si decide a sostituirmi, la successione è pronta’

In vista delle elezioni regionali in Puglia, previste per l’autunno 2025, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha commentato la possibile candidatura di Antonio Decaro come suo successore. Intercettato alla Camera, Emiliano ha dichiarato: “Siamo tutti in attesa che Antonio Decaro si decida a sostituirmi perché abbiamo preparato bene la successione”.

Scherzando sulle difficoltà legate alla scelta, Emiliano ha aggiunto: “Resistenze da parte sua? Diciamo che ci è scappata la mano alle Europee”, riferendosi alle preferenze record ottenute dall’ex sindaco di Bari, ora presidente della commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Il presidente ha poi sottolineato: “Il ruolo di presidente della Regione è una trincea, dove si rischia di fermarsi per dieci anni. Noi abbiamo costruito la successione e sarebbe bene dare seguito ai progetti. Però è chiaro che la libertà di ciascuno è sacrosanta. Antonio è quello che abbiamo tutti in testa, ma comprendo che si tratta di scelte difficili”. Emiliano ha concluso con una nota ironica: “È colpa di tutti che lo abbiamo votato così abbondantemente. Ci è scappata la mano”.

