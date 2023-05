FRANCAVILLA FONTANA – Maurizio Bruno recordman di preferenze, flop 5 Stelle che, però, eleggono un consigliere. Tra sorprese, conferme e trombati di lusso, ecco i voti di preferenza dei candidati consiglieri a Francavilla Fontana nelle 5 liste a sostegno del sindaco eletto Antonello Denuzzo.

Elezioni Francavilla Fontana, i voti dei candidati al consiglio comunale

Il primo partito è il PD guidato dal consigliere comunale ed ex sindaco Maurizio Bruno che, da solo, ottiene 1168 preferenze. Entrano in consiglio anche Annalisa Toma, Massimo Itta, Antonio Eugenio De Simone, Nicola Cavallo, Annamaria Padula e Carmine Sportillo

Sempre in maggioranza, buon risultato per il movimento Idea per Francavilla del presidente del consiglio uscente Domenico Attanasi, più suffragato della lista con 555 preferenze. Con lui, in assise, anche Numa Ammaturo e Nicola Lonoce.

Anche la “lista del sindaco”, è Civica, ha ottenuto una performance degna di nota. Qui, il primo degli eletti, è l’ex presidente dell’Ambito Territoriale Giuseppe Bellanova. Tra i banchi della maggioranza, entrano anche Luigi Fanizza e Valentina De Comite.

Non è andata come speravano i suoi candidati la lista di Art.9, il movimento idealmente guidato dall’assessore uscente Sergio Tatarano, solo secondo. A spuntarla, unico eletto fino a nuova giunta, è il giovanissimo Francesco Carlucci.

Chiude la coalizione il Movimento 5 Stelle, che non esprime grandi numeri. Quel che basta, comunque, per eleggere il consigliere comunale Davide Mastromarino.

Agli eletti, una volta scelta la squadra di governo, si aggiungeranno presumibilmente altri nomi. Per questo, però, bisognerà attendere un po’.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp