BARI – “La Lega è un punto di riferimento per chi vuole un cambiamento, per chi non né può più di Emiliano, della spartizione dei posti, della sanità e dei servizi pubblici malgestiti”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di un incontro elettorale a Bari. “Avere oltre 200 tra sindaci e amministratori locali della Lega in Puglia fino a qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile”, ha concluso.

VOTARE ANCHE DI LUNEDÌ – “Chiedo formalmente come Lega, e penso anche come centrodestra, che gli italiani possano votare la domenica e anche il lunedì mattina, a meno che qualcuno non voglia che voti il minor numero di persone” perchè “limitare il voto alla sola domenica mi sembra un furto di democrazia”.

IMMIGRAZIONE – “Rifarei assolutamente tutto quello che ho fatto da ministro. Nel solo mese di luglio di quest’anno sono sbarcati più clandestini che durante tutto l’anno 2019. Io voglio un paese in cui ci sia un’immigrazione controllata, positiva, qualificata, che porti valore aggiunto e rispetto. Avere miglia di sbarchi a settimana è impensabile”.

ACCORDO PD-CALENDA – “Mette tristezza. Non guardo in casa altrui. ma c’è una simpatica ammucchiata di sinistra: Letta, Di Maio, Bonino, Calenda, Speranza”.