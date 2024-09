Economia e credito nella BAT, lotta al sommerso obiettivo comune

BARLETTA – Economia e credito in Puglia sotto i riflettori nella BAT. La Prefettura, i rappresentanti territoriali di Banca d’Italia e le istituzioni locali a confronto sui temi finanziari, occupazionali e di reddito. Parametri soddisfacenti per la sesta provincia pugliese, ma i dati possono migliorare. Uno sguardo di rilievo all’economia sommersa, che toglie reddito e crea danni all’economia pugliese della BAT. La lotta per recuperare le risorse finanziarie rappresenta una delle prerogative su cui lavorare in sinergia.

