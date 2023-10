Eccellenza: Vola l’Unione Calcio Bisceglie

Il Molfetta rallenta ancora e subisce l’aggancio in vetta dell’Unione Calcio Bisceglie. La formazione di Di Domenico impatta in casa del Foggia Incedit con il punteggio di 1-1, mentre gli azzurri di Monopoli superano di misura lo Spinazzola guadagnandosi, così, il gradino più alto del podio. Alle spalle della prima della classe il sorprendente Real Siti: 19 punti per i foggiani, gli ultimi tre dei quali conquistati in casa del Mola. E domenica c’è uno scoppiettante Real Siti-Unione Calcio. Risale il Bisceglie: seconda vittoria consecutiva e primo posto a -4.

Nel girone B, è monopolio Ugento: ancora una vittoria, la settima ufficiale ma l’ottava sul campo, per i ragazzi di Oliva che stendono l’Otranto col punteggio di 1-0. Resta in scia il Manduria che riscatta il periodo no espugnando Alberobello con un netto 3-0. Ci crede anche il Massafra alla luce della vittoria nel big match contro il Matino. Da segnalare, infine, la prima gioia dell’Ostuni che supera 2-1 il Ginosa agguantando il Mesagne in ultima posizione.

