Eccellenza: nono turno “spezzatino”

L’Eccellenza scalda i motori in vista del nono turno di campionato. Nel girone A, impegni ostici per le due capolista: il Molfetta riceverà, al Poli, il Polimnia, mentre per l’Unione Calcio Bisceglie è in programma l’ostica trasferta sul campo della sorpresa Real Siti. Confida in un passo falso delle prime della classe il Bisceglie che, dal canto suo, non può più commettere errori: per i nerazzurri stellati sfida interna contro il Foggia Incedit. Riflettori accesi anche su Corato-Molfetta Sportiva e Canosa-Virtus Mola.

Nel raggruppamento B, invece, il derby tarantino Manduria-Massafra potrebbe dire tanto rispetto alle ambizioni di entrambe: in palio punti pesanti in chiave vetta in attesa del posticipo di lunedì tra Matino e la capolista Ugento. In chiave salvezza, a caccia di riscatto Mesagne e Ostuni: per entrambe sfide esterne sui campi, rispettivamente, di Otranto e Brilla Campi.

Turno spezzatino. Alle ore 11 in campo Borgorosso Molfetta-San Marco e Spinazzola-San Severo, alle 15.30 Bisceglie-Foggia Incedit, alle 19 Novoli-Maglie e Molfetta-Polimnia.

