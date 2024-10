Eccellenza, domani in campo per la 7^ giornata

Calendario compresso per le squadre del campionato di Eccellenza. La settima giornata, infatti, andrà a inaugurare un trittico che vedrà tutte le protagoniste scendere in campo tre volte in appena sette giorni, con il turno infrasettimanale in programma giovedì otto ottobre.

La caccia al Barletta, capolista a punteggio pieno con 18 punti, è ancora aperta. I biancorossi, reduci da una vittoria all’ultimo respiro contro il Novoli, affronteranno l’Arboris Belli nel prossimo turno, in una sfida agevole almeno sulla carta.

Alle spalle del Barletta, a quota 13 punti, inseguano Brilla Campi e Polimnia, che dovranno fare i conti con Corato e Massafra in trasferta, mentre una Nuova Spinazzola reduce dal poker rifilato al Racale sarà di scena al “Poli” di Molfetta.

Chi, invece, dovrà invertire la rotta è il Canosa che in settimana ha pescato dal mercato Zappacosta, Barrasso, Petitti, Mangialardi e Tarolli. Al “San Sabino” i gialloblù ospiteranno l’Acquaviva. Discorso identico per il Bisceglie di Loseto, che sarà di scena a Racale per schiodarsi dalle zone calde della classifica.

A chiudere il quadro della settima giornata Manduria-Ginosa, Novoli-Bitonto, Galatina-Foggia Incedit e Unione Calcio Bisceglie-Gallipoli.

