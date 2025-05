Playoff Serie C: Catania-Potenza in diretta su Teleregione

Sale l’attesa per il secondo turno dei playoff di Serie C del Girone C, che mette in palio il passaggio alla fase nazionale. Mercoledì 7 maggio 2025, il Potenza sarà ospite del Catania allo stadio Massimino con fischio d’inizio alle 20:00. Il match sarà trasmesso in diretta da Teleregione, sul canale 77 del digitale terrestre e sarà visibile solo in Puglia e Basilicata. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi tutte le proprie carte per proseguire il cammino nei playoff. Il Catania potrà contare sul supporto del pubblico di casa, mentre il Potenza proverà a sorprendere in trasferta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author